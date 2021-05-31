台灣疫情引發民眾憂慮，對疫苗需求聲浪高漲，指揮中心已和高端疫苗(6547)、聯亞生技簽訂預採購合約。高端疫苗今日以平盤389元開出，多頭波瀾不興。

高端疫苗COVID-19疫苗的二期臨床試驗接近尾聲，預計6月將申請緊急使用授權(EUA)，也同步生產疫苗，目前成品、原料將可供應500萬劑，部分成品疫苗已在檢驗中。聯亞生技COVID-19疫苗二期臨床已完成4000多人第二劑施打，預計六月中旬左右可以申請EUA。

指揮中心指出，疾管署與高端、聯亞簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，每家各採購500萬劑，後續將視疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

面對外界質疑聲浪，認為國產疫苗未進入第三期試驗恐有安全疑慮，指揮中心昨深夜發布新聞稿指出，本次所有疫苗均為預採購模式，包括先前對外採購的國外疫苗，也是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購。

(時報資訊)