【旅奇傳媒/編譯-張子凌】四季各具魅力的佐賀，不單擁有春櫻、秋楓等美景，就連一般旅客避之唯恐不及的梅雨季，都有眾多繡球花景點可選擇，不怕沒地方去！

據「佐賀新聞LiVE」報導，2021年北九州地區的梅雨季，比起往年提早了20天左右，已在5月15日迎來首波梅雨。相信在豐沛雨水的滋潤下，繡球花將變得更加碩大、飽滿。

抗疫期間宅在家，不妨先將4大賞花勝地記下來，下回就算雨季出遊也能玩得超盡興！

鹿島市・中木庭水庫（花期：6月中旬～下旬）

從JR肥前鹿島站出發約20分鐘車程即可抵達「中木庭水庫」，是鹿島數一數二的繡球花名所。每年6月中、下旬為繡球花的最佳觀賞期，7,000株繡球花將為水庫周邊點綴上繽紛色彩。

配合花季，當地亦會舉辦繡球花祭，有繞行水庫一周的健行活動、發放繡球花苗、販售特產品等活動，超適合自駕兜風半日遊！另外，周邊的「繡球花園」、「蜻蜓池公園」、「Nomino鄉」、「中木庭水庫梯田」也都是相當推薦的賞繡球花景點。

※2021年取消中木庭水庫繡球花祭。

武雄市・大聖寺（2021繡球花祭：6月6日～6月30日）

武雄山林間的大聖寺，栽有5,000株繡球花，品種多達70種，因境內可飽覽武雄市景及雲海景觀，又名為「天空上的繡球花寺」。往年6月寺方皆會舉辦繡球花祭，賞花之餘，亦能品嘗各類型的小吃，滿足味蕾。

此外，樹齡超過300年的羅漢松、冬青樹和櫟樹所交纏而成的「夫婦圓滿・結緣樹」亦是一大看點。喜愛大自然的你，千萬別錯過！

※2021年繡球花祭僅供賞花，無設置攤販。

(圖/《旅奇傳媒》 提供)

唐津市・見返瀑布（花期：6月上旬～下旬）

唐津市南側的見返瀑布是被選為「日本瀑布百選」之一的名瀑，同時亦是著名的繡球花景點。沿著1.4公里長的健行步道前進，不僅能看到高低落差達100公尺的瀑布，還可見到50種4萬株繡球花，是夏日消暑的好去處！繡球花祭期間，除了伊岐佐和太鼓表演，也有夜間點燈活動，年年吸引約4萬名遊客前來一睹風采。

※2021年取消見返瀑布繡球花祭。

(圖/《旅奇傳媒》 提供)

神埼市・白木地區（花期：6月下旬～7月上旬）

坐擁靜謐山林間的白木地區，海拔約600公尺高，沿著河岸至山坡旁的小徑，擁有超過2,000珠繡球花，宛如山中仙境般。由於山勢較高，花期相較平地來得晚，如若不小心錯過市區的賞花期，也能來這碰碰運氣喔！

(圖/《旅奇傳媒》 提供)

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(中時新聞網)