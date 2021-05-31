台中潭子鞋廠家族群聚感染擴大為11例，台中市防疫指揮中心稍早證實延燒警界，爆出首例女警確診，為50歲內勤員警染疫。疫情緊繃，台中慈濟醫院29、30日為台中1千名警察，接種新冠肺炎疫苗，到今（31日）為止，已有647人完成接種，還有353人未施打。

台中警陸續到慈濟醫院接種疫苗。（圖／翻攝自畫面）

台中慈濟醫院在副院長莊淑婷統籌下，動員醫院與長照中心人員1天內完成規劃，為1千名警察接種新冠肺炎疫苗，29日疫苗接種第一天的上午就有來自清水、烏日及豐原等各區警察人員紛紛報到。

台中鞋廠家族群聚1女警染疫延燒警界 千名警647人已接種疫苗。

一位基層警員表示，因工作特性經常接觸人群，擔心自己染疫，更怕傳給其他人成為防疫破口，所以能打疫苗就快點打。警察人員依流程量測體溫後進入填寫資料區，再依序前進報到區、問診區、過卡區、注射區，最後在休息區觀察30分鐘，身體沒有不適就可以離開。

台中員警急接種疫苗 堵台中鞋廠家族群聚延燒警界

烏日分局五光派出所長徐宸語表示，疫情升溫後，第一線員警在執勤時承擔蠻大的風險，派出所執行勤務非常繁重，如果同仁確診，對派出所的運作、分局警力調配影響都非常大。

徐宸語感謝政府體恤警察同仁，提供疫苗給基層警員施打。他也肯定臺中慈濟醫院安排很好的環境、人性化空間與動線，快速評估、施打，流程十分順利。

院長簡守信到場關心並為警察解說疫苗疑慮。他指出，暸解接種疫苗要注意的事，就能提升接種普及率；警察人員接種疫苗後，執行勤務時絕對會有很大的保護。以醫院豐富的施打疫苗經驗知道，接種疫苗後，局部的不適、痠痛、發燒問題，都可以透過藥物有效緩解。

另外，台中慈濟醫院特地提供水杯與退燒藥給接種疫苗的警察人員，讓他們能更快回到工作崗位，也藉大量接種提升社會整體防疫力。

(中時新聞網)