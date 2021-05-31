就算連兩戰在塞爾提克主場TD花園遭受龐大噓聲伺候，籃網後衛厄文這次不受干擾了！靠著厄文攻下39分，杜蘭特也拿42分，「大鬍子」哈登23分、18助攻，籃網31日以141比126擊潰塞爾提克，除了創下隊史季後賽得分新高，更取3勝1敗聽牌，G5在6月2日重回紐約進行。

籃網次節一開始就靠哈登領軍板凳陣容，打出12比3小高潮擴大領先差距，甚至一度領先到16分，上半場打完，籃網73比60領先，其中厄文突破前役低迷，半場就轟23分，杜蘭特也有19分，哈登17分，籃網三巨頭上半場就火力全開。

來到下半場，籃網三巨頭火力更凶猛，轉眼取得110比83大幅領先，反觀塞爾提克只能依賴塔圖一人苦撐，雖在末節一度追到還差18分，杜蘭特卻連進兩顆三分球重新拉開，不過塞爾提克仍堅持把主力留到最後一刻，就算勝負早已底定。

前役首度重返TD花園只拿16分的厄文，今天只要拿球仍被龐大噓聲伺候，所幸這次他未被干擾，籃網除了三巨頭，喬哈里斯、布魯斯布朗各拿14分；塔圖貢獻綠軍最高40分，可惜少了肯巴沃克(左膝)、羅伯特威廉斯(左踝)兩名主力助陣，綠軍想贏很難。

(中時 )