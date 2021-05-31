新北市林口分局日前逮捕一名少年吸食大麻，但少年不但不認吸食大麻，對於自己的上游毒源也堅不吐實，家人只好大義滅親堅持送法辦，過程中還不斷親情喊話希望孩子交代毒品上游，最後終於獲得少年點頭，林口分局因此循衝破位於北市信義區的竹聯幫東堂堂口，並逮捕5名涉嫌犯毒的幫眾，當場查出大麻、K他命等毒品。

警方逮捕包含施姓藥頭在場共5名幫派成員，並起獲大麻、愷他命等證物。(戴志揚翻攝)

警方逮捕包含施姓藥頭在場共5名幫派成員，並起獲大麻、愷他命等證物。(戴志揚翻攝)

臺灣臺北地方檢察署檢察官徐名駒，日前指揮新北市政府警察局林口分局結合警政署「無毒校園」支援警力，深入偵辦李姓青年涉嫌吸食第二級毒品大麻案件，採取「大義救親」緝毒策略，積極與該少年父、母親溝通、討論後，對少年進行親情喊話及循循善誘，進而查知大麻毒品來源，陸續執行毒品向上溯源，速逮印尼籍華僑廖姓藥頭。

事後又發現廖姓藥頭係配合臺北市信義區施姓中盤藥頭，該施姓藥頭背景竟係竹聯幫成員，復經警方多日跟監、埋伏及蒐證，見時機成熟持拘票、搜索票攻進臺北市信義區竹聯幫東堂堂口，一連逮捕包含施姓藥頭在場共5名幫派成員，並起獲大麻、愷他命等證物，及時防止吸毒者再犯，另持續溯源追查，致力為社會帶來安居樂業。

臺灣臺北地方檢察署檢察長周章欽鑑於毒品犯罪，社會總要求家人應「大義滅親」，提供毒品檢舉情資來消弭毒品犯罪，但卻忽略家庭功能性的一面，應該改以「大義救親」方式，透過家庭關係的修復、輔導與監督功能，除讓警方積極向上追查毒品來源外，更可在檢察官合法權責下協助轉介工作、戒癮治療或緩起訴，使毒品人口不致重蹈覆轍，復歸社會，恢復正常生活。

林口分局偵查隊長薛光明表示，毒品對於社會危害甚鉅，ㄧ旦染上吸毒惡習，除造成家庭破碎外，甚至從事販毒或走私毒品等罪行，影響社會治安甚鉅。林口分局將持續落實政府「安居樂業」政策，並配合臺灣臺北地方檢察署「大義救親」緝毒策略，強化家庭功能性，精進緝毒作為，有效壓制毒品犯罪，確保遠離毒害。

(中時新聞網)