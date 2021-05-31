北屯家族群聚案已13人確診，還包含一接觸過的萬華民眾已死亡，目前仍有一70歲男子重症積極搶救中。（台中市政府提供）

再添5人! 北屯大坑家族群聚 已13人確診@中天新聞 20210530

台中市30日新增9例本土病例，其中有5位是北屯區家庭群聚成員及鄰居，此傳播鏈已有13人確診，1死1重症。該家庭72歲阿嬤有位70歲的鄰居兼姐妹淘，經常來串門子，該姐妹淘曾接待萬華確診朋友來家中住，推測是傳染源，也讓她自責打電話跟鄰居們道歉，不過鄰居反過來安慰她「沒關係我們一起面對」，霸氣又暖心。

中市衛生局疫調發現，北屯家族群聚先是72歲女主人、44歲長子、39歲三子及33歲三媳婦在5月29日確診；5月30日78歲男主人、46歲長媳、44歲次媳、22歲長孫也確診。而女主人有位70歲的鄰居兼姐妹淘，經常到她家串門子被匡列採檢也確診，一追查才發現，該鄰居5月11至19日曾有北市萬華區朋友到家中居住，回到萬華25日死亡確診為新冠肺炎。

而這名姐妹淘鄰居在北部工作的女兒，11日也曾返回台中家中，母女二人與已死亡的萬華朋友一起用餐，女兒也於20日在台北市確診。衛生局推測感染源可能就是萬華確診死亡案例，也讓這名姐妹淘鄰居自責打電話給鄰居們致歉。不過，據TVBS報導，鄰居反過來安慰她，表示「沒有關係，我們一起面對不用自責。」，可見平日鄰居間友好的關係。

台中市30日也在大坑國小成立前進指揮所及快篩站，為當地260名有風險者進行快篩、PCR同步進行。市長盧秀燕說，找出危機、精準防疫，才能全力圍堵疫情，避免風險擴大。

(中時新聞網)