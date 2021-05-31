檢警逮獲山老鼠，找回珍稀樹種。(警方提供)

檢警逮獲山老鼠，找回珍稀樹種。(警方提供)

保七總隊第八大隊與屏東地檢署及屏東林管處共組滅鼠專案小組，經長期調查，5月一舉破獲專門盜伐七里香的山老鼠集團，並於屏東縣南州、恆春地區等地查扣38株七里香及14株山黃梔，每株價值新臺幣3至30萬元不等，粗估市價約500萬元。

屏檢偵辦他案時發現，吳嫌等人涉嫌盜伐貴重景觀樹木，於2020年底指揮保七及屏東林管處等單位，前往搜索吳嫌於屏東縣南州鄉住處，扣得七里香29株及6株山黃梔，其中1株七里香，經林管處人員用金屬探測器檢測，查出樹體內有屏東林管處專屬鑄造「林」字號鋼釘1根。

經鑑定確實是林務局所管理經營的國有林班地內具高經濟或生態價值森林主產物，依法未經許可不得擅自搬運、採取。全案依涉犯刑法竊盜、贓物、森林法等罪嫌將吳、陳等2名嫌犯移送屏檢偵辦，案經檢察官複訊後，認為吳、陳2人涉嫌重大，向屏東地方法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組人員鍥而不捨向上溯源，查出此批林木來源，並於110年3月8日動員多名警力，會同移民署專勤隊及屏東林管處人員發動第2波查緝，同步前往其他涉案人住居所、銷贓場所等地執行搜索，帶回另名涉案人龔姓犯嫌，再查扣七里香9株及山黃梔8株等林木，確認全案38株七里香及14株山黃梔均出自恆春事業區林班地。

保七表示，屏東縣恆春地區蘊藏豐富林木，不肖業者為牟取利益，恣意破壞盜伐國有園藝樹種等林木，並搬運移植於自有土地伺機銷贓牟利，該集團為了一己之私，破壞自然山林環境，實在不可取，檢警將持續加強山區巡邏及查察勤務，持續打擊山老鼠，保護國家珍貴林木，防止有心人士伺機犯案。

(中時 )