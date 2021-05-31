白俄羅斯頻頻出手打壓獨立記者與獨裁總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的反對者，一個人氣新聞網站總編輯今天被捕，住處也遭搜索。
美聯社報導，警方正在調查Hrodna.life網站總編輯紹塔（Aliaksei Shota）涉及極端主義案。Hrodna.life著重報導白俄第5大城格羅德諾（Grodno）新聞，市警局表示，Hrodna.life「張貼被視為極端主義者的訊息產物」，但未說明細節。
Hrodna.life表示，紹塔遭警方拘留數小時後獲釋，家中電腦硬碟遭員警帶走。
紹塔與白俄最受歡迎的入口網站Tut.by有合作。先前Tut.by 15名職員被捕，之後網站也遭當局關閉。
白俄一週前升高打壓記者行動，迫使一架客機轉降明斯克機場後，逮捕機上異議記者普羅塔塞維奇（Raman Pratasevich）和其女友。西方國家將此斥為劫機，要求白俄放人，歐洲聯盟（EU）也禁止白俄的班機進入歐盟空域。
普羅塔塞維奇被控籌組暴亂，如定罪，最高可判刑15年。他被捕後隔天，當局發布他認罪短片，但觀察家懷疑他是被逼著拍下聲明影片。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100531
(中央社)
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