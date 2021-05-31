今日韓國最新經濟數據顯示，該國4月工業生產月增率雖意外下滑，但與2020年疫情大爆發時的同期數據相比，年增率卻創近3年來最高。同樣地，日本4月工業生產年增率更是驚人，甚至寫下自2012年來的新高。

日本最新公布的4月工業生產，年增率也出現15.4％亮麗數字，創約9年來新高。不過，月增率為2.5%，較市場普遍預估值增長4.1%要來得少。日本政府也預測，5月數字將減少1.7%，6月將反彈並增加5%。

至於韓國方面，單純跟3月比，4月工業生產經季節性調整後數字是減少1.6％。同時，創下自2020年5月以來月減率最大的一個月，也與市場普遍預估可增加1.5％背道而馳。

不過，若是按年來計算，4月份年增12.4%，創2018年10月以來最大增幅。原因之一，是2020年當時因新冠疫情爆發，導致工業生產不振，比較基期點較低所致。

(時報資訊)