聯發科(2454)走過24個年頭，儘管當下正值台灣疫情升溫，董事長蔡明介除拍攝公司慶影片「Pursuing Extraordinary Together」外，也致信予員工，他表示，聯發科在2020年繳出集團營收突破美金100億的成績，現在更是積極掌握市場契機，將站在更好的位置繼續往前。

聯發科創立24周年，董事長蔡明介也對同仁發出一封信，信中指出，「2020年是個讓人永世難忘，充滿不確定性的一年。時至今日，2021年的疫情持續延燒；總部所在的台灣，也在過去幾周經歷了COVID-19大流行迄今最嚴峻的情勢。面對疫情，我與公司所有主管都將同仁的健康與安全視為首要之務；也要感謝所有的同仁，即便面對多重挑戰，依舊全力以赴，在工作上付出心力」。

蔡明介也提到，在2020年繳出集團營收突破美金100億的成績，現在更是積極掌握市場契機，做好準備全力迎戰，以期能站在更好的位置繼續往前。

除此之外，在聯發科今年公司慶影片「Pursuing Extraordinary Together」中，蔡明介也與全球幾位在不同領域展現傲人成績的同仁一起拍攝了一支影片，影片中蔡明介表示， 24年聯發科努力做了不少事，除了是台灣品牌，也要把聯發科打造成全球品牌，應用已經走過的科技產品經驗，幫助台灣這片土地解決各鄉各鎮自己的問題，因此推出「智在家鄉」數位創新競賽，回應社會需要。半導體產業創新很重要，聯發科在在通訊、運算及多媒體領域中領先。除了滿足各式各樣的消費電子產品的需求，也逐步開始進入一些基礎建設(Infrastructure)中。

蔡明介也提到， 從4G到5G的時代，聯發科4G碰到的挑戰很多，但也調整很快，因為碰到困難好好去思考，從本質去解決，面對未知，怎麼用open mind、open heart心情去探索，在探索的過程也就是持續學習，不斷創新。

(時報資訊)