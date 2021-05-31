勤凱(4760)佈局新材料有成，LED照明封裝低溫銀漿預計第3季開始出貨，針對電子產品微型化趨勢，勤凱也投入開發光學微影製程漿料產品，新產品可望陸續貢獻業績，勤凱表示，期待新產品今年佔營收比重能達5%，目前訂單強勁，第2季及第3季可望逐季挑戰新高。

勤凱深耕導電漿料市場多年，其產品90%應用於被動元件的電容及電感產品，公司亦於去年開始切入電阻導電漿，客戶除國內被動元件大廠-國巨(2327)集團、華新科(2492)等大廠，挾技術及研發能力已可與日美廠商相抗衡，勤凱將觸角跨向海外市場，由於電子產品高頻高速傳輸容易產生高熱，導致產品彎曲，而勤凱產品抗彎曲特性佳，去年成功打入韓國市場，取代日廠成為供應商，並於去年第4季開始小量出貨韓國被動元件廠，新客戶也成為今年營運成長新動能。

在太陽能背銀導電漿料部分，太陽能背銀導電漿為電池模組關鍵材料，目前勤凱產品已成為多家台灣太陽能電池廠主要供應商，由於綠能產業為全球未來趨勢，亦帶動勤凱太陽能背銀導電漿業績逐步攀高。

在新產品部分，勤凱也開始進入收割，其中LED照明部分，勤凱以類似半導體製程開發LED照明封裝低溫銀漿，預計第3季開始出貨，電子產品輕薄短小趨勢讓電子零組件設計朝微型化細線路發展，連帶也對漿料製程帶來變革，由於傳統網版印刷製程有其極限已無法滿足需求，目前轉而採取光學微影製程，看好使用曝光方式製造線路是未來主流，勤凱挾導電漿料配方技術投入開發相關新產品，希望能搶佔市場先機。

受惠於被動元件及太陽能客戶需求強勁，勤凱訂單滿手，產能一直處於滿載，今年第1季稅後盈餘為5417萬元，年成長1.05倍，創下單季歷史新高，每股盈餘為1.83元，累計前4月合併營收為5.76億元，年成長64.32%。

勤凱表示，目前訂單已滿到第3季，第2季會比第1季好，第3季看起來也很好，可望維持逐季創新高趨勢。

為因應客戶需求，勤凱今年計畫擴產30%，新產能已陸續開出；勤凱表示，公司在銅漿與銀漿市場還有很大成長空間，市占率可望再提升，今年營運可望逐季走高，全年業績將較去年兩位數成長，再創歷史新高。

(時報資訊)