據消息人士透露，福斯集團(Volkswagen Group)計畫新設兩個高層管理職位，以便更緊密地監督旗下各品牌。

據公司內部消息告知媒體Automobilwoche指出，集團將新增兩個首席營運長(COO)職位，監督高階品牌和平價品牌的業務。該集團旗下12個品牌包括奧迪、保時捷、賓利和福斯等。

新的營運長將由管理董事會直接指派。熟悉該集團計畫的人士指出，預計新職位將由兩位長期任職的經理人出面擔任。

福斯集團執行長迪斯(Herbert Diess)希望能減少品牌間的重疊，並且尋求更多協同效應；迪斯也努力提高集團的獲利能力。

據德國媒體報導，執行長尤其希望福斯品牌能減少與姊妹品牌Skoda和SEAT的競爭，加速品牌的前進。

福斯集團近年來不斷加大聯合開發的力度，例如在打造福斯品牌的D4和ID3電動車的同時，也同時為奧迪的A4 e-tron和Cupra Born電動車尋求動力支援。另外在開發下世代的福斯Passat車款時，也同時為Skoda打造其Superb車款。

不過迪斯仍認為，集團仍有太多的重複投資，新任營運長的工作就是平緩各品牌之間的摩擦和重複性。

福斯並未對該報導提出回應。

(時報資訊)