台積電(2330)將於本周舉行「2021年線上技術論壇」，市場將聚焦台積電先進製程、先進封裝等技術進展，以及擴產計畫。台積電今隨著台積電ADR收漲而開高，開盤漲5元至595元，攻克季線592元，並帶領台股上攻1萬7千點大關。

台積電ADR漲1.59美元至117.36美元，漲幅1.37%。台積電上周五收上590元，較5月10日收盤589元為高，領先台股回補5月11日的大跳空缺口。

台積電將於本周舉行「2021年線上技術論壇」，受到疫情影響，今年為第二年採線上形式舉行，由總裁魏哲家擔任主講人。

台積電今年線上論壇於6月1日由北美地區先展開，6月2日在台灣、中國與歐洲等地同步進行，主題包括先進製程技術、特殊技術、先進封裝技術，及產能擴充計畫與綠色製造成果。

台積電今年度線上技術論壇將分享其智慧型手機、高效運算、物聯網與車用等四大平台解決方案；7、6、5、4、3 奈米及以下等先進製程技術進展。

依據台積電釋出的線上技術論壇預告片段，影片中預告，台積電將釋出技術演進至3奈米至更先進製程的藍圖。產業人士觀察，依照蘋果客戶需求，3奈米應該維持2022年下半年量產，市場關注台積電3奈米的量產時程。

台積電先前表示，5奈米製程今年將貢獻20%營收，4奈米製程預計2021年下半年試產，並於2022年量產，3奈米製程將於2021年試產，預計在2022年下半年量產。

(時報資訊)