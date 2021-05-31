通膨消息激勵，上周五紐約期金反彈；數據顯示，美國4月個人消費支出指數年增3.6%，來到自2008年以來最高升幅，此外，美國基準債券殖利率小幅滑落，通膨指標也突破2%目標，激勵投資人黃金避險需求，令期金價格重返逾1900美元大關。

上周五(5/28)收盤報價，8月黃金漲6.8美元，報每盎司1905.3美元，7月白銀漲0.07美元，報每盎司28.01美元，7月白金漲3.3美元，報每盎司1182.4美元，9月鈀金漲19.6美元，報每盎司2830.10美元。(商品行情網)

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