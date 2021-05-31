馬上就要到6月了，新的一個月意味新的開始，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬龍、羊、猴、狗、豬的人，在6月可以迎來出色的事業運和非凡的財運，不但能在職場上大放異彩，財富也會明顯提升，過著稱心如意的日子。

▍1.生肖龍

屬龍人6月芒種節氣後，有「殺印相生」之吉運，非常吉利。生活中各項事務進展順利，人際關係良好，容易得到貴人的協助。工作上會有晉升的可能，好好把握事業可蒸蒸日上。有貴人帶來滾滾財源，令財庫大開，錢財入帳輕鬆。

▍2.生肖羊

屬羊人6月5日芒種節氣後有「六合貴人、正官坐梟」之吉運，貴人到來，好事接二連三發生。事業上，好好表現可受到提拔，財運上，不缺錢花，日子舒心如意。容易獲得好名聲，地位崇高受人愛戴，很有面子。

▍3.生肖猴

屬猴人6月5日後得到「財旺生官」之吉運，事業財運都如意。運勢大好，上班族表現出色，順風順水，平步青雲。財富的增加會異常明顯，收入可觀，荷包鼓鼓的，可投資理財，選擇適合自己的求財方法，會越來越富有。

▍4.生肖狗

屬狗人6月芒種節氣後行「三合貴人、殺印相生」之吉運，好運氣簡直爆棚，身邊貴人指點迷津，可在工作中大放異彩。樂觀積極，人緣佳，喜歡助人為樂，連財神都被感動，將迎來不少賺錢機會。

▍5.生肖豬

屬豬人6月5日後，迎來「食神生財」之大吉運，生活輕鬆，玩樂機會多，可認識到對自己有幫助的朋友。才華得到施展，事業更上一層樓，能做出成果，讓正財運更加旺盛。好好努力，不論是哪個行業都能提升收入，加油吧！

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(中時新聞網)