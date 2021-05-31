合作金庫於今（31）日發行新台幣10億元之可持續發展債券，並於櫃買中心上櫃掛牌，該檔債券為國內公營行庫所發行之首檔可持續發展債券，使得國內可持續發展債券發行總額首度突破新台幣500億元、達到504億元。

櫃買中心表示，合作金庫本次發行之可持續發展債券，發行金額為新台幣10億元，5年期，票面利率為固定利率0.4％，由勤業眾信聯合會計師事務所擔任外部評估機構及出具驗證報告，債券所募資金在綠色投資計畫部分，將用於太陽能及風力發電專案及廢棄物回收處理或再利用設備之放款；在社會效益投資計畫部分則配合政府政策，投入協助無自有住宅家庭購屋及特別族群創業之相關專案的放款。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自109年10月實施以來，發行規模已達新台幣504億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府及合作金庫所發行。櫃買中心期望透過可持續發展債券的推動，為企業提供永續發展與轉型所需資金之融資管道，並為國內投資人提供更多元之投資選擇，有關更多永續發展債券的相關資訊，投資人可查詢櫃買中心網站（www.tpex.org.tw）之「永續發展債券」專區。

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