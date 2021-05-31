宜蘭縣三星警分局30日接獲民眾反映，指看到4輛小客車進入清水地熱園區外，且有遊客在野溪泡湯，擔心有群聚等問題，警方到場後，雖然無群聚，但7人中卻有5人沒戴口罩，因此依違反傳染病防治法通報主管機關裁罰，可罰3000元至1.5萬元罰鍰。

「真的悶太久了！」有遊客向警方抱怨，表示只是想出門透透氣。警方表示，7名遊客分別來自宜蘭、台北、新北，均互不認識，是剛好在家悶著無聊才外出，3批遊客也並非集結在同一區，無群聚等問題。

雖然遊客並無群聚，警方盤查後也非居家檢疫或隔離對象，但7人當中有5人未戴口罩，警方蒐證後，依違反傳染病防治法通報主管機關裁罰。另外，由於縣府已經公告，清水地熱等風景區延長暫停開放至6月14日，違反公告且拒絕改善者，可處3000元至1.5萬元罰鍰，7名遊客是否有違反此規定，警方依法函請主管機關認定裁罰。

警方呼籲，疫情嚴峻期間，請民眾減少外出，確實作好自身防護。

(中時 )