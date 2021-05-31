龍華科技大學應用外語系2年級學生林庭誼、溫佳怡、王慧娟及陳孟耀，參加2021天籟盃全國大專暨高中航空廣播詞競賽，以流利的英、台語航空廣播詞技巧呈現機上廣播內容，分別榮獲方言組第1名及英語組佳作成績。同系陳春旋日前參加桃園市政府教育局、桃園西區扶輪社共同舉辦的桃園市110年度英語演講比賽，也榮獲大專組優勝。

獲得方言組冠軍的林庭誼表示，從小在家中與長輩都是台語進行溝通，原本以為台語廣播對她來講不會有什麼困難，但是隔行如隔山，將情境轉換成機上廣播後，除了語言之外，需要注意的還有語調、表情、甚至是臉上的妝及儀態都必需要協調方能顯示出航空人員之專業度。為了在這次比賽獲得佳績，她投入很多時間積極練習，以提升專業度。能夠獲得第1名感到很開心。

獲得佳作的陳孟耀說，因其高中時期並非就讀於英語修科系，因此原先並無參賽意願。在系上教師及同學的鼓勵陪伴之下，願意挑戰英語口語廣播競賽，在數周密集的自我訓練以及教師指導之下，努力勤練讓自己廣播技巧與專業更為精進，最終順利突破自我，獲得佳績。

龍華科大應外系主任冉麗娟表示，現今全球競爭壓力下與2030雙語國家政策的執行，英文能力已成為不可或缺的指標，龍華科大以務實致用辦學，長期積極建構多元化、國際化學習環境，推動師生國際交流，志在培養學生的專業素養與能力，磨練本身的英語技能，累積實戰經驗，讓學生在面對未來的競爭上，更具國際優勢。

(中時 )