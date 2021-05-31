衛福部長陳時中27日還原和德國BNT談判始末，原本去年底雙方幾乎已確認合約，但因新聞稿中「我國」兩字意見分歧而破局。根據《德國之聲》報導，BNT公司沒有對陳時中披露的內容發表評論。

《德國之聲》27日就陳時中披露臺灣購買BNT疫苗破局的過程為詳盡的報導。報導指出，陳時中在記者會上說，去年8月20日就開始和BNT公司洽談， BNT公司終于在12月31日提供最終版本合約內容，也經雙方確認同意。行政院於今年1月6日核定同意購買，疫情指揮中心以電子郵件回覆簽署合約掃描檔案，回傳BNT公司。

陳時中說，1月7日，「合約對雙方在新聞披露互相的要求作交換意見，我們也提供新聞稿」。第二天，「依照BNT調整的草案內容，BNT對新聞稿沒意見，本來要宣布合約已經成了，在四個小時候，BNT說強烈建議中文版調整新聞稿『我國』二字，所以後來1月9日衛福部疾管署調整新聞稿『我國』兩字改為『臺灣』」。

陳時中說，在1月15日BNT公司卻突然要求重新評估全國供應量，要調整簽約時程，時間要延后數周。

陳時中表示，BNT的這份合約其實都敲定好了，卻感受到「雙方在談的時候，不是因為合約內的問題，而是合約外的問題」。他說，這份合約在國際角度而言，已經成立在即，只差交換合約，最後一刻卻硬生生被擋下來，至今都沒結果。

《德國之聲》引述BNT官方網站登載的新聞稿稱，在（mRNA疫苗）獲得批准使用的前提下，復星藥業負責中華區的市場銷售 。在世界其他地區進一步開發和商業化該疫苗的所有權都由BNT持有。

德國BNT公司以郵件回復《德國之聲》相關問詢時僅表示，「我們一般不對潛在或正在進行的疫苗供應洽談進行評論。當然，BNT的目標是為全世界盡可能多的人提供獲得我們疫苗的機會。」

《德國之聲》最後指出，BNT公司沒有對陳時中披露的內容發表評論。

(中時新聞網)