疫情不會選擇職業，第一線協助防疫的警察更不能倒下，為確保同仁各項勤務不被中斷，永續經營。內埔警分局所轄10個駐地即日起「不給進」。

疫情期間，「叫人鈴」、隔板各項貨物採購均難定期交貨，隨著隔板交貨到位，各外勤單位設置戶外偵詢區妥適後，各駐地張貼警語，不再供民眾進入。無論是領取司法文書、繳交交通罰鍰、辦理入山申請、良民證、郵差、貨運或美食外送，一律按下門首前的「叫人鈴」，不准進入駐地，自有值班同仁走出為您服務。

各單位受理報案及民眾筆錄製作，亦一律不在辦公處所內辦理；另外內埔警分局亦配合屏東地檢及地院作業，對於現行犯、通緝犯，視案類的重要性，多採遠距複訊，淨化各個公務部門駐地，避免人流的移動，造成病毒的散播。

內埔警分局長蔡耀順表示，確保同仁健康，有其必要性，倘1人染疫，派出所全員隔離或檢疫，勢必須分由其他派出所派員若干支援，尚須一段適應期，然治安、交通不容有試用期。

且分局考量警用網路、警用電話及文書作業影印等因素，雖已規畫異地辦公處所，然異地辦公的公文往返，除增加公務處理時間外，亦多造成人流的移動，萬不得已不走到這一步。防疫工作重中之重，即是員警出勤防疫設備穿戴齊全，駐地衛生安全無虞，警察工作方能長久。

(中時 )