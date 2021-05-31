本土疫情持續延燒，死亡率也逐漸攀升，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）爲法定傳染疾病，因此確診者遺體經層層防護後會直送火葬場，家屬喪葬無法照一般情況辦理，讓許多人感到不勝唏噓，跟丈夫同為禮儀社人員的鄒佩君，昨（30）日也出面在臉書喊話，呼籲民眾跟身邊親朋好友沒事少出門、少接觸人，多多體諒在第一線為台灣奮鬥的醫護人員。

根據法定傳染病規定，COVID-19確診者遺體必須立即以2層屍袋包裹，接著在24小時內，由禮儀人員連同屍袋從冰櫃拉出，載往火葬場火化，告別式、做七、做佛事都只能等燒完後再擇日開弔。

擔任禮儀社人員的鄒佩君呼籲大眾沒事不要外出，造成社會負擔。（圖／臉書_鄒佩君）

由於家屬連最後一面都見不著，聽起來格外感傷，昨日知名禮儀社人員鄒佩君，特地在臉書PO出禮儀人員全身穿戴防護衣搬運棺材的照片， 拜託大家呼籲親朋好友「非必要不要出門」，尤其是串門子、公園下棋聊天、打牌泡茶、聚會喝酒或很多老人家天天出門運動等，這些非必要的習慣、休閒和消遣，都很可能導致病毒「推己及人」，到時「才可能有得你受」！

鄒佩君PO出禮儀社人員全身穿戴防護服，搬運確診往生者遺體的棺材的畫面。（圖／臉書_鄒佩君）

此外，由於傳統市場是這波疫情很大的溫床，不少菜籃族因群聚而中標，確診者和往生者中大多是老一輩，但也有年輕人確診輕症後急遽惡化猝死的案例，因此鄒佩君也呼籲各家兒女善用網購方式，一次買足夠的菜肉、民生用品，減少長輩外出風險，儘管鄒佩君也知道「有些老人家耳根硬，還是試試看吧！用心的試試吧！」

最後鄒佩君眼看北部醫療量能繃緊，希望社會「不要再增加無謂的負擔」，所以也不忘強調大家盡量待在家，做好自己本分，這才是保護前線防疫、醫護人員最根本之道。

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)