佛光山所屬國際佛光會原計畫洽購50萬劑嬌生疫苗，其他民間機構與鴻海集團也計畫自購疫苗捐贈各地方政府緊急施打，但中央流行疫情指揮中心卻說「應由中央政府與原廠簽約採購」，政府設置層層關卡，使得民間自購疫苗協助抗疫的美意受阻；對此，蔣萬安指出，這是一場人命關天的戰役，疫苗早一天進口施打，不但能挽救人命，也能減輕第一線辛苦醫護人員的壓力。此時此刻，政府應該放下政治考量、利益算計，盡早協助民間團體完成疫苗捐贈程序。

蔣萬安今(31)日發文表示，自病毒進入社區以來，已經有數千名民眾染疫確診，每一位消逝的生命，背後代表著一個完整家庭破碎，越來越多民眾向他反應。現在最需要、最迫切的，不是加油、不是拍影片，而是督促政府趕快讓疫苗進口。

而近來民間團體紛紛表達捐贈疫苗給政府分配，但政府的態度、說法變來變去，現在更要求「要由指揮中心與原廠簽約採購」。如果原廠不願意跟指揮中心簽約，疫苗就無法進口。而佛光山日前表示，政府「已讀不回」，他們「不知所措」。

對此，蔣萬安相當不滿，表示當各國政府都在為自己的國民瘋搶疫苗的時候，我們政府是用這種態度回應民間救急的善心，無視於民眾對疫情恐慌以及對生命消逝的悲傷，真的是令人憤怒！

蔣萬安認為，疫苗採購攸關防疫成敗及國人健康權益，但為何超前部署一年多了，對外宣傳說買到疫苗，結果現在是疫苗嚴重不足？未來他會再次要求成立疫苗調閱小組，把事實調查釐清，向國人清楚交代！

(中時新聞網)