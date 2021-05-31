《南華早報》（South China Morning Post）專欄作家盧綱（Alex Lo）30日以「有美國這種朋友 台灣哪還需要敵人」（With friends like the US, Taiwan doesn’t need enemies）為題，指出美國正考慮協助台灣對攻台的解放軍打游擊戰，也就是所謂的非正規作戰（Irregular warfare）。

他指出，值得弄清楚的是，對美國來說，這在兩岸關係中意味著甚麼。老實說，現在台灣人應該要很怕有像美國這種朋友。

文中說。在美國國會聽證會中，美國國防部特戰和低強度衝突（special operations and low-intensity conflict）助理部長提名人梅爾（Christopher Maier）說，美國應該強烈考慮，致力協助台灣加強打非正規戰的能力，而美國共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）也加以支持。

但盧綱說，要是台灣需要打游擊戰，那意味著解放軍已經攻入，要進入佔領階段了。那這麼多年來，華府幾十億幾十億美元地軍售台灣在幹嘛？在賣廢鐵嗎？抱歉，台灣，它們對傳統作戰真的沒啥好處。

(中時新聞網)