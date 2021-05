《南華早報》(South China Morning Post)專欄作家盧綱(Alex Lo)30日以「有美國這種朋友 台灣哪還需要敵人」(With friends like the US, Taiwan doesn’t need enemies)為題,指出美國正考慮協助台灣對攻台的解放軍打游擊戰,也就是所謂的非正規作戰(Irregular warfare)。

他指出,值得弄清楚的是,對美國來說,這在兩岸關係中意味著甚麼。老實說,現在台灣人應該要很怕有像美國這種朋友。

文中說。在美國國會聽證會中,美國國防部特戰和低強度衝突(special operations and low-intensity conflict)助理部長提名人梅爾(Christopher Maier)說,美國應該強烈考慮,致力協助台灣加強打非正規戰的能力,而美國共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)也加以支持。

但盧綱說,要是台灣需要打游擊戰,那意味著解放軍已經攻入,要進入佔領階段了。那這麼多年來,華府幾十億幾十億美元地軍售台灣在幹嘛?在賣廢鐵嗎?抱歉,台灣,它們對傳統作戰真的沒啥好處。

