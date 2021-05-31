新冠疫情嚴峻，疫苗到手數目卻遠遠不足，中央流行疫情指揮中心昨(30)日證實，疾管署與高端、聯亞兩家藥廠簽完合約，不過，國產疫苗目前仍在二期臨床試驗階段、還沒進行三期實驗，引發社會熱議。對此，指揮中心回應，國家必須掌握COVID-19疫苗為戰略物資，本次所有疫苗，包括政府之前對外採購的國外疫苗，均為預採購模式。宅神朱學恒今(31日)對此在臉書質疑，「指揮中心到底是數學不好還是科學不好？還不確定是否有效的疫苗先花錢買讓它炒股，確定有效世界第一的疫苗現貨堅決刁難」。

指揮中心表示，針對AstraZenca及Moderna疫苗，該二疫苗是在第二或第三期臨床實驗未完成前，即進行預採購，疾病管制署於28日與高端及聯亞公司簽訂「國內COVID-19疫苗採購契約」，每家各500萬劑疫苗，並視未來疫情需求，納入後續擴充每家各500萬劑疫苗。

指揮中心說，截至5月28日衛福部取得87.66萬劑進口疫苗，但評估現階段國外疫苗供應時程難以確認，相較之下，採購國產疫苗可確實掌控疫苗供貨時程。

對於指揮中心的說法，宅神31日在臉書指出，「還不確定是否有效的疫苗先花錢買讓他炒股，確定有效世界第一的疫苗現貨堅決刁難，連佛光會要送也不要」；他舉例，「敵人都衝到眼前了，長官跟你說沒子彈沒關係，我們已經跟國內廠商下單了先等等，國外廠商有現貨的子彈，我們要等你家補給官上簽呈一路蓋到旅長爸爸那邊才可以。因為我們這樣拖延流程會比較慢，所以還是買國內廠商比較讚」。

最後，宅神說，「然後你的同胞弟兄每天幾十個人死在你身邊，長官袖手旁觀」。有網友對此留言表示，戰略物資先採購，這又是什麼鬼辣？講人話很難嗎？小老百姓的一肚子火真的是氣到一個不行，還有人說「數學跟邏輯都很好，是良心...」。

(中時新聞網)