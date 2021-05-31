能率集團旗下IKKA-KY(2250)今日以每股76元掛牌上市，以152元翻倍開盤，盤中最高來到171元，漲幅125％，啟動蜜月行情。

IKKA-KY是第一家來台灣申請上市且較具規模的日本公司，主要業務為汽車及電動車精密塑膠零組件及模組的製造，汽車業務比重超過60％，產品供應給日本汽車Tier1供應鏈，如住友電裝、愛信集團等，最終銷售給日本三大車廠，其中豐田（TOYOTA）超過半數以上。主力產品為與愛信集團合作EPB電子手（駐）煞車系統，主攻豐田車系，目前營收占比約為17％，今年度也將持續擴充生產線，並將產品銷售至其他日系車廠，加上汽車電動化及自駕功能升級，EPB電子手（駐）煞車系統日益普及，預估營收占比將進一步提升。

全球紛紛進入數位轉型，汽車市場正式進入C.A.S.E（Connected車聯網、Autonomous自動駕駛車、Shared汽車共享、Electric電動化）大浪潮時代，美國Tesla獨領風騷外，日系車廠也開始在電動車領域加大投入，華爾街日報更在日前斷言豐田將成為下一個「科技」巨頭。2021年4月舉辦的上海國際車展，豐田除發表首輛電動SUV外，更宣布於2025年前將推出15款純電動汽車；本田（HONDA）也預估5年內在大陸推出10款純電動車。

豐田宣布2022年品牌汽車銷量突破1000萬輛，預計IKKA-KY今年電動車的營收佔整體約5～8％，明年可以增加到15～20％；預計到2024年電動車相關的營收有機會超過整體營收的50％。

日系車廠銷量屢創新高，加上電動車、自駕車對於相關產業未來業績成長帶來良好機會。也為IKKA-KY今年第1季獲利帶來亮麗成績單，單季每股盈餘2.37元，已達到2020年全年的46％；4月營收持續維持高點，單月營收3.06億元，年成長20％。再加上亞洲疫情升溫，IKKA-KY另一衛浴家電主力產品-TOTO免治馬桶，由於可全自動掀座，大幅減少接觸機會，使得產品從去年延燒到今年持續熱銷，也將成為獲利貢獻助力，帶動今年IKKA-KY營運展望樂觀。

IKKA-KY結合母公司能率集團過去擅長光學技術資源，有機會進一步拓展更多自駕車領域市場；再加上另一策略性股東-星宇航空董事長張國煒加入，也期待透過張國煒在日本航太領域的人脈及希望未來也能協助IKKA延伸到航太零組件領域。

(時報資訊)