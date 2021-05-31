庫存增加，上周五日本天然橡膠高點回跌；其中大阪期膠早盤受美國經濟數據強勁提振，一度漲近三周高點，但隨後在庫存增加壓力，以及上海期膠因周末投資人調節頭寸，終場收低拖累，自三周高點回落，其中大阪OSE交易所指標10期貨跌0.6%，報每公斤254.1日圓；新加坡SICOM-RSS3 6月期貨漲0.6 %，報每公斤235美分，上海期貨交易所交易最活躍的9月期貨跌0.04%，收於每噸13660元人民幣。

據國際橡膠研究小組(IRSG)預計，受累COVID-19大流行，2020年全球天然橡膠消費量將在2020年下降8.1%後，到2021年將增長7%。

亞洲現貨市場持續走揚，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲0.5%，報每公斤74.8泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲近1%，報現貨價每公斤174.2美分。(商品行情網)

(時報資訊)