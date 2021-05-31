疫情肆虐民眾居家防疫救國，想買房的人暫時只能線上看屋，且很多人因疫情影響收入減少，因此看房前可要先確定自備現金存款夠不夠，七都買房自備款都須破百萬元以上等級，北市更是要高達5百萬元，甚至等同於台南房子的成交總價，十分驚人。

據591實價登錄統計顯示，近一年的各大都會區電梯、華廈成交總價中位數，再對比聯徵中心的平均貸款成數，計算出七都各縣市自備款金額，資料顯示全台買房都需百萬以上的自備金額，其中自備款最多的不意外就是台北市，想在台北買房總價中位數破2千萬元，因此光自備款就需要5百多萬元，同樣的金額都可以直接無貸款在台南買房，南北差距有夠大，591房屋交易網新聞組組長畢務潔指出，北市地段精華房價居高不下，又加上近年來都更議題讓老屋交易熱絡，帶動整體房市發展。

新北市房價總價中位數也有破千萬元水準，自備款則需約250萬元，但與北市相比，總價少了千萬元，不少北客被房價擠壓到新北市，不過近年在新北數個大型開發重劃區提供土地存量，讓推案熱絡，去年環狀線正式通車後，串接新店、中和、板橋、新莊，四大重要行政區，建設題材向來房市的強心針，新北房價緊追台北市。

北台灣最低總價落在桃園，七百萬元有找，自備款落在150萬元內，新竹縣市則是總價都有約8百萬元的水準，自備款落在160萬元左右，竹科購屋客群高收入成為竹北或東區的房價支撐力道，去年竹北更出現4字頭新建案，依舊銷售亮眼。

台中總價中位數落在7百萬元，自備款須155萬元，交易量還是集中在三大屯區，近期台中捷運終於通車，對於房市提供許多話題，其中7百萬元的總價可以在北屯買下屋齡10年以上的3房產品，也是適合首購小家庭入手的區域。

南台灣部分，資料顯示台南總價500萬元，是七都最低總價，自備款約1百萬就能買房，畢務潔分析，這樣的總價就能買下歸仁、仁德、安南等區較親民區段的中古屋，但在三井開發案、台積電設廠的利多下，台南房市看似引來一波漲潮。高雄買房自備款則須要130萬元左右，北高雄近期同樣有許多重大的發展議題，其中楠梓、仁武因受科學園區發展利多，再加上市區高房價推擠，交易狀況熱絡。

(時報資訊)