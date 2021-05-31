大陸國家衛健委通報，5月30日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例27例，其中境外輸入病例7例（廣東3例，上海2例，福建1例，河南1例），本土病例20例（均在廣東）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

其中，廣東新增本土確診病例20例（其中16例為無症狀感染者轉確診），廣州報告18例（其中14例為無症狀感染者轉確診），佛山報告2例（均為無症狀感染者轉確診）；新增本土無症狀感染者3例，深圳報告2例，佛山報告1例。

全省新增境外輸入確診病例3例，廣州報告，分別來自柬埔寨、印尼和坦尚尼亞。新增境外輸入無症狀感染者3例，廣州報告2例，分別來自中非和阿拉伯聯合大公國；佛山報告1例，來自法國。新增出院2例。

截至5月30日24時，全廣東省累計報告新冠肺炎確診病例2455例（境外輸入1033例）。目前在院64例。

(中時 )