台灣新冠肺炎嚴峻，短短13天已有97人病歿。台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇表示，病例數雖有下降趨勢，但社區仍有潛藏病歷，得再觀察1至2周，但死亡數變少十分不合理，透露院內還有不少通報死亡個案還未公布。

陳昶宇昨（30）日在個人臉書上表示，全國升三級警戒至今，病例數看似有下滑趨勢，台北市快篩站陽性率也維持在5%以下，但部分醫院篩檢站陽性率仍居高不下，且社區內仍有許多潛藏患者，至少得再觀察1至2周。

陳昶宇認為，昨日公布的死亡人數僅10人不太合理，忠孝院區就有不少通報死亡，但還未公布的個案，回推放大也不只是現在大家看到的數字，希望指揮中心再蒐集詳細資料，秉持續修正呈現真實狀況給社會大眾。

另外，陳昶宇也呼籲指揮中心，盡速核發瑞德西韋，因有病人被以症狀超過10天為由被拒絕核發瑞德西韋，還有住院第一天就申請藥物，至今已6天還沒通過審核，他質疑指揮中心不是說「藥量夠不會擋？再拖下去是不是又要等超過10天？」

最後，陳昶宇也感嘆，疫情爆發後許多醫護同仁都很慘，把小孩送回老家，或是隨意找個地方自己住，看到許多民眾為搶民生必需品，到市場及超市人擠人，希望大家能學到教訓，不要再群聚了。

對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，每天指揮中心公布的數字都會跟地方聯繫、確認，指揮中心公布的數字，每天都是明白明確的，在台灣資訊公開透明社會，不會有所隱匿。

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(中時新聞網)