促轉會主委楊翠、專任委員林佳範、兼任委員許雪姬因個人生涯規劃，日前向行政院提出辭呈，並於5月28日經行政院長蘇貞昌核定；為因應職務異動，促轉會主委遺缺，於新任主任委員接任前，由副主委葉虹靈代理。

促轉會感謝楊翠主委、林佳範委員、許雪姬委員，過去這段時日不辭辛勞、貢獻付出，使國家轉型正義工程有具體成果；未來一年，促轉會仍將依照規劃，持續堅定落實轉型正義工作。

楊翠在臉書上表示，她將返回教學崗位，4月初，促轉會全體委員經過多方評估、密切討論之後，認為台灣轉型正義工作現階段仍需透過有時限的專責機關，進行後續的推動與規劃，因此委員會包含我在內共同決議向行政院提出申請延長任期一年，並獲行政院核准。

楊翠表示，機關延任是一個全局思考，而我則因向家人的承諾，因為身為人子的牽掛與責任，必須結束在促轉會的工作，離開台北，返回家鄉。這幾個月來，她數度向蘇院長請辭，院長一再誠摯挽留，但最後仍然尊重她的決定，她真心感謝院長的寬諒與成全。

楊翠說，過去三年來，政治受難者前輩與家屬一直給我打氣與支持，這些溫暖，她都銘記於心。「我與家人有約，已經到了必須返回家庭、校園的時刻了，但是，請你們放心，台灣轉型正義工程既然已經上路了，就絕對不會停止」，促轉會是一個團隊，留下來的夥伴們會持續努力推進轉型正義工程的每一哩路。

(中時 )