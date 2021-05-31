前中華電信董事長、交大榮譽教授呂學錦，2019年7月間接到冒充特偵組檢察官的詐騙集團來電，對方誆稱他被冒名開帳戶，已有受害人上當，他依對方指示拿出160萬元作擔保，事後才想起特偵組早已熄燈，遇到詐騙；檢方依詐欺罪起訴葉乃銘等5名車手。台北地院依詐欺取財罪判5人各1年1月至2年6月不等徒刑。

呂學錦畢業於成功大學工程科學系，美國夏威夷大學電機工程博士。返台後進入交通部電信研究所從事研究工作，並於1993年5月擔任交通部郵電司司長、電信研究所所長、交通部電信總局副局長與中華電信公司總經理、董事長、鴻海集團鴻通韜略發展中心院長等職務，現為國立交通大學榮譽教授。

檢警調查，2019年7、8月間，呂學錦接到電話，對方先問他手機是否沒有繳通話費，由於資料顯示欠費，來電核對，呂不疑有他。之後，自稱是特偵組主任檢察官「王文和」的男子致電呂，詢問是否在某銀行開帳戶，並稱可能被冒名開戶且被詐騙集團使用，還佯稱該集團利用假綁架成功騙取民眾相信付出贖金，而這筆錢已匯到呂名下帳戶。

對方表示，現在已有160萬元匯入帳戶，要求呂須提供等值的現金做為擔保。呂提領160萬元，與對方約在住家附近捷運站，把款項交給車手葉乃銘。

但呂事後驚覺，特偵組早在2016年底熄燈，沒有主任檢察官「王文和」，始知受騙報警處理。檢方查出，詐騙集團機房設在大陸，鎖定年長者以電信費欠繳、帳戶被盜用為由，再以特偵組主任檢察官名義進行詐騙。

檢警將集團5名車手王冠傑、葉乃銘、余豪、王威仁、陳俊銘逮捕到案，檢方並依詐欺罪起訴5人，台北地院則依詐欺取財罪判處余豪2年6月、葉乃銘2年3月、陳俊銘1年10月、王冠傑1年2月、王宥翔1年1月徒刑。可上訴。

(中時新聞網)