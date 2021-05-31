知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇）因創立個人婚紗品牌在國際上打開知名度，還被譽為「婚紗女王」，不少知名藝人結婚都指名她的婚紗品牌，包括湯唯、劉嘉玲、劉詩詩、應采兒等人，已經71歲的她外表凍齡，完全看不出歲月的痕跡，尤其一雙纖細大長腿更是令人羨慕。

王薇薇從小就接觸時尚，但她原本的夢想是成為花式溜冰選手，從國家隊選拔落選後，才轉戰時尚界，更曾擔任國際時尚雜誌VOGUE的編輯，和安娜溫圖（Anna Wintour）爭搶Vogue美國版總編輯，更曾又擔任品牌Ralph Lauren的設計總監。

王薇薇40歲時創立了自己的婚紗品牌，當時只是因為她結婚找不到滿意的婚紗，便興起念頭乾脆自己做一件，沒想到典雅簡約的設計竟讓她的婚紗作品爆紅，更成為不少名人的御用婚紗，不僅華人女星熱愛，連貝嫂維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）、金·卡戴珊（Kim Kardashian）都是死忠粉絲。

日前結婚的小天后雅莉安娜也穿上了王薇薇的設計，由此可見她的火紅逞度，如今超過70歲的王薇薇保養得宜，時常在IG曬出零贅肉的辣照，她不但擁有一頭烏黑秀髮，勻稱性感的身材更是讓人大開眼界，逆天長腿和馬甲線都讓少女自歎不如，讓網友忍不住直呼，「年齡只有她的一半，贅肉卻是她的兩倍。」、「這身材說是17歲都不為過吧」。

(中時新聞網)