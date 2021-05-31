香港東網報導，47名發起或參與去年民主派「35＋」初選人士，涉嫌違反《香港國安法》，日前被控「串謀顛覆國家政權罪」，案件將於今日(31日)下午在西九龍法院再提訊，並繼續由國安法案件指定法官、總裁判官蘇惠德處理。47名被告當中只有11人獲准保釋，故其餘36名被告今日會由囚車押送到法院出庭應訊。今晨9時許，已有囚車抵達，駛入法院範圍。

被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢等共47人，他們同被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。案件於今年3月首次提訊時，大部分被告都有申請保釋，但控方引用終審法院就壹傳媒黎智英案的判例反對各被告保釋，法庭首日開庭至凌晨仍未能聽完雙方律師陳詞，期間有被告身體不適，要押後再訊，最後經過4日的聆訊才就眾被告的保釋申請作出決定。

總裁判官蘇惠德原本批准15名被告保釋，律政司隨即要求高院覆核批准該些被告保釋的決定，但律政司其後撤回針對楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠4人的覆核，他們可保釋外出。高院之後經過3天的覆核聆訊後，批准黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啓明、施德來、李予信，7人保釋。至於餘下4名被告，包括伍健偉、譚文豪、郭家麒和張可森，經高院覆核後被取消保釋，他們要繼續還押候訊。換言之，共有11名被告獲准保釋。

而涉參與去年民主派35＋初選被捕的55人當中，當中47人被控串謀顛覆國家政權罪，有25人是區議員，其中14人已離任區議員，大部分屬於在還押中決定辭任或喪失議席。被還押的區議員當中，包括民主黨及新民主同盟前議員範國威等11人已辭去區議員職務，當中部分人士如西貢區議會前主席鍾錦麟和範國威宣佈退出所屬政黨新民主同盟，範更宣佈退出政壇和不再參與各級選舉。而岑敖暉及袁嘉蔚則因被判囚而喪失議席，目前只有身兼東區區議會副主席的趙家賢和沙田區議員岑子傑仍然在職。

至於獲保釋在外10名區議員中，東區區區議員鄭達鴻已辭職，當中有9人沒交代會否宣誓或辭職，當中包括灣仔區議會主席楊雪盈、深水埗區議員劉偉聰和東區區議員李予信等。

除了已離職的區議員，47人中亦有12名前議員，而胡志偉、譚文豪、毛孟靜及楊岳橋等人仍然被還押。

(中時 )