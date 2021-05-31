北市警察局偵辦新冠肺炎假訊息，接獲民眾檢舉5月18日LINE的群組，有人散布雙北市已經封城的不實的訊息，警方立即展開偵辦，初步查出群組內成員多為大學生，並已鎖定發文人，近日將約談到案。

警方表示，新冠肺炎提升3級警戒不久，18人的群組有成員貼文，「對啊，台北被封了」，以及台北、新北都被封了，對方竟回「我看新聞只有新北封而已」，並稱「手機也收到了」，群組成員信以為真在群組內討論，並未實際查證。

北市刑警大隊呼籲，防疫視同作戰，未經查證任意散播疫情謠言，足生損害於公眾或他人者，依據109年2月25日公布之「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規定，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

警方表示，民眾接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，切勿隨意散播或轉傳，以免觸法，若發現不實訊息時，可向警察單位及防疫單位檢舉。

(中時 )