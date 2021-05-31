52歲美國記者兼紀實作家何偉（Peter Hessler），2019年在四川大學匹茲堡學院授課時，曾涉及國家主權等言論，被學生舉報。香港東網報導，30日網傳消息稱，他不獲川大續約，即將離任。何偉同日委託好友何雨珈發表英文聲明，指他享受在川大的教學經歷和在成都度過的時光，這次是「暫時離開」，期望以後再回來。

聲明指，最近有網民在大陸論壇引述他的一段話，聲稱他將結束在四川大學的教學工作，「引用的內容來自我的私人通訊，且無意作為公開聲明」，但他承認消息是準確的。他直言，希望繼續在四川大學匹茲堡學院任教，但未獲續簽下一學年的合同。

由於他與家人的簽證將於今夏到期，何偉一家將在本學期結束後返回美國科羅拉多。

資料顯示，何偉曾於1996年赴中國工作，並在四川涪陵師範高等專科學校（今重慶市長江師範學院）英語系任教至1998年。至2019年8月他再舉家遷回中國，在四川成都落腳，同年秋季起任教於川大匹茲堡學院。

(中時 )