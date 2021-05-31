新北市疫情嚴峻，據新北市警察局統計至5月30日止已有13名警員染疫，其中以中和警分局最多，已有5名警察染疫，基層抱怨說，「要配合衛生、民政、經發等局處，整個市府都要警察勤務配合，說好的疫苗呢？中階內勤幹部又搶打疫苗。」警察局回應，今（31日）中和會再施打100人次，提高疫苗接種人數。

「真的不知道新北市在幹嘛？」基層在臉書社團抱怨說，台北市有臨時通知的防疫接種、高雄市至少還有疫苗分配表，新北市什麼都沒有，只知道一堆警局內勤長官搶走外勤名額，新北員警疫苗施打意願調查2次，請問名冊呢？造冊了沒？

基層說，疫苗就已經夠少了，第一線外勤沒能優先施打，一天到晚在外接觸民眾，高雄還懂亡羊補牢，趕緊釋出名額給第一線外勤施打，新北市呢？中和交通隊已經被病毒殲滅了，新北市還要多少警察單位關門？

基層說，什麼事情都要警察做，市長也不只一次說警察責無旁貸，要配合衛生、民政、經發，整個市府局處都要警察勤務配合，要做事時就是警察兄弟，那請問警察出身的市長照顧警察多少？

警察局表示，中央配發1.8萬劑疫苗是專門給防疫線上醫護人員施打，新北醫護逾3萬人，警政署長陳家欽極力向中央爭取新北市為優先施打單位的第二批「新北警察專用疫苗」，預計6月1日才會送到。

此外，目前會先把重心放在中和警分局，日前已施打72人次、今（31日）預計會再施打100人次，至於署長所爭取的警察專用疫苗，預計6月1日到貨，但數量是由中央衛福部統籌配發，目前還不知道正確的數量，數量保證絕對足夠給有意願施打的同仁使用。

(中時 )