截至5月28日，中國大陸各地累計報告接種新冠病毒疫苗逾6億劑次。從5億到逾6億，只用了5天，接種速度再次加快。中國疾控中心研究員邵一鳴接受大陸央視新聞訪問時表示，中國減毒疫苗技術路線適合快速應對變異株。

近段時間以來，大陸各地採用多種靈活多樣的方式，盡量讓有接種需求的群眾都能盡快接種上疫苗。與此同時，可供民眾選擇的疫苗種類也越來越多。

大陸正在使用的新冠疫苗包含一針、兩針、三針三種不同的類型：分別是只打一針的腺病毒載體疫苗，打兩針的減毒疫苗和需要打三針的重組蛋白疫苗，疫苗接種的選擇更加靈活多樣。

中國疾控中心研究員邵一鳴表示，病毒科研人員在一開始研究啟動時，並不知道哪一條技術路線會成功，所以要多路並進。不把雞蛋裝在一個籃子裡，萬一這條路線不成，大家就沒有苗了。

邵一鳴說，為了多重保險，各條技術路線都佈局，非常走運的就是，多種方式全部成功了，就是新冠病毒在進化上，人的免疫系統比它強。「不管走哪一條免疫的技術路線來制備疫苗，我們都能成功，都能對付這個病毒。」

上述三種疫苗各有什麼特點呢？邵一鳴指出，只打一針的是腺病毒載體疫苗。通俗地說，腺病毒像貨車一樣，可以搭載新冠病毒核酸片斷，將其高效地送到細胞內表達抗原，單針接種就可誘導免疫保護反應。

邵一鳴說，需要打兩針的是減毒疫苗，這是大家熟悉的傳統疫苗。它將活病毒滅活減毒後作為抗原接種到人體，疫苗的成分和天然的病毒結構最接近。需要打三針的是重組蛋白疫苗，是將最有效的抗原成分通過基因工程的方法來製作成疫苗。儘管這三種疫苗類型不同，但都是安全和有效的。

現在，包括印度、越南等一些國家不斷出現變異毒株，一些民眾擔心，現在市面上的疫苗會不會對一再變異後的病毒沒有效果呢？

邵一鳴表示，它們會對疫苗的綜合抗體會有大概10個、20個百分點的下降，疫苗還是維持在50％以上的保護率。所以說，現有的疫苗還都是可以來應付這些變異病毒。

「但是很重要的一點就是，大家要快一點接種」，邵一鳴呼籲，「因為病毒變異會繼續發生的，要想阻斷變異，防止完全能逃脫疫苗的免疫監視的變異株，就要阻斷它的傳播，不給它機會繼續變異。」

不過，如果真正發生了變異嚴重的毒株，疫苗生產又如何應對呢？邵一鳴表示，科學家已經在針對這些變異株研究新一代疫苗，當然減毒疫苗的技術路線特別適合快速應對變異株。「因為整個疫苗供應不要做絲毫改變，只是在投料端把原來早期的流行株變成對人類有威脅的變異株，那麼一個生產週期出來的就是變異株疫苗，所以百姓不用擔心。」

除了嚴密追蹤和研究變異毒株之外，距離中國大陸第一批接種新冠疫苗的時間已經接近6個月，是否需要重新接種呢？

邵一鳴表示，6個月之後的大人群監控數據正在分析的過程中，初步情況來看，大概一半左右抗體還是可以的。「會根據科學數據，確定我們國家接種時間比較長的人群在什麼時間應該進行加強針的免疫。」

所謂加強針就是在首次完成疫苗全程接種之後，根據追蹤實驗免疫消退的狀況，再決定是否補充接種針劑，以保持人體對病毒免疫力。邵一鳴解釋，根據目前的研究，接種疫苗6個月之後，部分人對病毒仍然有一定的防禦能力。「因此目前來說，最緊要的還是完成首次疫苗接種，盡快建立免疫屏障。」

邵一鳴表示，迄今每單日的接種量長期維持在五百萬劑次以上，最近加速到一千萬劑次以上，接種潛能突破單日兩千萬都是沒有問題的。所以，按照現在政府規畫的節奏去進行接種，是完全可以實現建立群體免疫屏障的目標的。

(中時 )