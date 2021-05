美國前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)受訪時聲稱,中國武漢病毒研究所(WIV)不僅進行一般實驗研究,還從事軍事活動。

美國總統拜登(Joe Biden)稍早已下令情報單位,調查2019冠狀病毒疾病(COVID-19)起源,並向他報告最早在中國出現的新型冠狀病毒是否源自於動物,或是因為實驗室意外流出。

蓬佩奧接受福斯新聞頻道(Fox News)談話節目「福斯與朋友們週末版」(Fox & Friends Weekend)訪問時說:「我可以肯定地說:我們知道他們在那個實驗室裡從事與中國人民解放軍有關的工作,同時進行軍事活動與他們所謂的民間研究。」

「他們拒絕透露實驗內容、拒絕描述任何研究的性質,也將試圖入內調查的世界衛生組織(WHO)拒於門外。」

雖然各界普遍認為疫情起源於武漢,但病毒究竟源自於附近一處活禽市場或是這個秘密研究機構一直存在爭議。川普政府曾質疑病毒是從武漢實驗室流出,但媒體和部分專家對此輕描淡寫,指這類說法為陰謀論。

然而「實驗室外洩說」近幾週來再次受到各界關注,特別是在中國阻撓世衛對病毒進行溯源調查之後,媒體也引述先前未公開的美國情資報告報導,3名來自中國科學院武漢病毒研究所的研究員2019年11月曾因出現與冠狀病毒疾病類似的症狀求醫,時間點在中國公告COVID-19疫情的1、2個月前。

情報單位本週表示,正在「積極」調查病毒起源,且將在90天內向拜登呈交報告。

國家情報總監辦公室(Office of the Director of National Intelligence)戰略通訊助理主管阿曼達.肖克(Amanda Schoch)27日在聲明中說:「美國情報界不清楚COVID-19最初傳播的地點、時間與方式,但總歸出兩種可能情況:人類接觸受感染動物而使病毒自然傳開,或者這是起實驗室事件。」

蓬佩奧昨天表示,拜登政府對疫情起源及武漢病毒研究所相關情況展開調查,是非常重要的事情。

他說:「我去年春天就已經知道,在我首度透露有重大證據指病毒是由武漢實驗室外洩時。我們知道那裡有人生病,實驗室裡有研究員病了,我們知道他們當時正在進行功能增益研究,本質上讓病毒變得更具傳染性,或許更致命,現任政府有必要繼續追查。」

(中央社)