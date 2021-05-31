中央氣象局表示，今(31)日依舊受滯留性鋒面影響，北部山區、西半部山區、中南部沿海易有短時強降雨，6月2日到4日鋒面北抬，6月5日另一道鋒面影響，鋒面附近容易有中尺度對流發展，須慎防強降雨、強陣風與雷擊；至於原位於帛琉西南方海面的熱帶性低氣壓於今天上午日8時已發展為今年第3號輕度颱風「彩雲」(國際命名CHOI-WAN)，預測朝北北西方向移動，不過預測6月4日就會減弱甚至消散，對台灣無直接影響。

氣象局預報員徐仲毅表示，今天台灣仍然受到滯留鋒面影響，各地還是會出現明顯降雨，從累積雨量來看，中彰投尤其明顯，從5月30日零時截至今天上午8時，累積雨量最大的南投在今早已出現310.5毫米的累積雨量，彰化、嘉義、新竹、花蓮也都超過200毫米；目前嘉義、台南、高雄外海仍有對流雲系移入，氣象局已針對上述地區發布大雨特報。

徐仲毅指出，今天白天整個西半部、東北部雨勢較為明顯，容易出現短時強降雨，甚至局部性大雨或豪雨機率，北部山區、西半部山區、中南部沿海是今天降雨最明顯的地方，也易有短時強降雨，入夜之後雨勢趨緩。

後續天氣發展部分，明(1)日依舊受到鋒面影響，午後各地仍有大雨或豪雨發生機率，6月2日鋒面北抬，6月3日鋒面位置持續在華南一帶，6月4日台灣位於鋒面南側，受鋒面前緣以及西南風影響，西半部地區降雨逐漸減少，取而代之的是午後雷陣雨，甚至局部性大雨或以上雨勢出現，請民眾多加留意。

6月5日另一道鋒面來在台灣上空，北部、東北部影響較大，花蓮也有局部性降雨及雷陣雨，西半部、東北部仍有出現局部性大雨或豪雨，由於鋒面附近容易有中尺度對流發展，雷擊、強陣風要注意，不過該鋒面移動速度較快，6月6日就會南移到巴士海峽。

民眾關心的颱風部分，今年第3號輕度颱風「彩雲」，目前在鵝鑾鼻南南東方2000公里，預測將往西北朝呂宋島東方海面前進，並北轉往台灣東方外海，不過6月4日就會減弱為熱帶性低氣壓，甚至消散，對台灣影響不大。

(中時 )