A fan appears to throw a water bottle at Kyrie as he heads into the locker room after the Nets-Celtics game. pic.twitter.com/SCGaWyStht — Bleacher Report (@BleacherReport) May 31, 2021

連兩戰都在塞爾提克主場TD花園遭到波士頓球迷瘋狂噓聲對待的籃網後衛厄文，31日拿下39分、11籃板，領軍籃網擊敗綠軍聽牌還不夠，竟在賽後跑到中圈「踩踏」綠軍LOGO挑釁，結果在他離場之際，球迷也故意朝他拋水瓶回敬，場面頓時火藥味十足。

畢竟到現在塞爾提克球迷仍然無法原諒厄文兩年前違背自己絕對續留承諾，選擇跳槽籃網跟杜蘭特聯手，才會連兩戰都刻意狂噓厄文，也讓厄文內心累積不少悶氣，才在G4打完之後，自己刻意走到中圈去踩踏塞爾提克LOGO人像頭部發洩。

這種相當不尊敬對手與前東家的無禮舉止，當然引發還沒離場的綠軍球迷相當生氣，才會有一名身穿賈奈特球衣球迷，直接拿水瓶往準備進入球員通道的厄文丟去，最後這名球迷也被波士頓警方逮捕，接下來將面臨無限期禁止進場觀賽處罰。

結果搞不清狀況的杜蘭特賽後卻幫厄文喊冤，更指責那名球迷不尊重球員，「球迷該成熟一點了，我理解長達1年半的疫情讓大家不安，但當你來看比賽時，你必須意識到我們所有人都是正常人，我們不是動物，我們也不是待在馬戲團。」

(中時 )