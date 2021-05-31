有些人認為男女之間可以單純交朋友，不過也有些人認為男女交朋友就是搞曖昧的前奏，星座運勢網站「星座不求人」點名，雙魚座、天秤座、天蠍座最不可能和異性有純友誼，他們很容易日久生情，就算對方一開始只是單純想要交朋友，也會被他們搞得很曖昧，因為他們覺得和異性密切接觸卻不產生情愫根本不可能。

▍1.雙魚座

雙魚座太容易日久生情了，而且他們原本桃花運就很旺，異性也很喜歡找他們聊天，雙魚幾乎是來者不拒，有人找上門都能聊得非常開心，他們尤其喜歡開導異性，喜歡聊些感情話題，這樣聊久了，雙魚會漸漸開始越想越多，懷疑對方一直主動找上門是因為愛上自己了，兩人相處的氣氛就會變得曖昧。雙魚認為，只要相處久了都會產生情愫，沒有例外。

▍2.天秤座

天秤座性格很感性，又非常有自信，他們可說是十二星座中顏值最高的星座，因此天秤座往往都很自戀，會懷疑別人接近他都是因為他長得好看，更不要說是異性了，有異性接近他，他就會覺得對方就是愛上自己了，就算對方真的只是單純想交朋友，他也會篤定的覺得對方只是因為害羞而沒說出真心話，這樣的天秤座實在很難跟異性有純友誼，再純都會被他弄得複雜。

▍3.天蠍座

天蠍座非常理性，認為男女間的關係很難單純，他們覺得「純友誼」只是「不純友誼」的前奏，無論如何發展，都很容易走到曖昧關係這一步，他們感覺同性的朋友已經足夠，根本不用特地跟異性交朋友，所以天蠍座不太會有紅粉知己或青衫之交，他們認為跟異性保持距離才是明智的選擇，以免擦槍走火、日久生情。

(中時新聞網)