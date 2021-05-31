疫情升溫，全國進入第三級警戒，台灣高檢署為防疫避免人流聚集，31日指示所屬各地檢署自6月1日起，除性侵害及特殊案件外的假釋出獄人，向地檢署觀護人報到，改採書面處理，另吸毒者驗尿部分，則授權地檢署依個案情況調整處理。

高檢署表示，自6月1日起，於疫情警戒第三級期間，各地檢署受理除性侵害及特殊案件外之假釋出獄人的保護管束報到，改採書面方式。

高檢署指出，監獄將發給假釋出獄人「書面報到單」1式3份(另1份由監獄收存)，出獄人只要在24小時內將報到單1式3份連同假釋證明、保護管束命令、出監函、出監證明、身分證等證明文件影本送到所轄地檢署收發室(夜間：法警室) ，蓋收文章後即可完成，不須再至執行科及觀護人室制作筆錄，以減少人員間不必要之移動及接觸，防範疫情擴散。

但高檢署強調，這項防疫措施，並不包括性侵害案件假釋出獄人，或有特殊情形經檢察官認不宜採取書面報到者，仍依原定作業模式辦理。

另高檢署指示各地檢署，疫情警戒第三級期間，就施用毒品案件的採驗尿液次數，可以視情況適度調整。

高檢署說，有關緩起訴、保護管束期間內對毒品犯罪者實施定期尿液採驗作業部分，因屬於近距離接觸業務，在疫情第三級警戒期間，授權保護管束者斟酌情形適度辦理，不受採驗尿液實施辦法規定的最低採驗次數限制。

(中時 )