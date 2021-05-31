台股今（31日）開盤，高端疫苗以389元平盤開出，但隨即亮燈跌停，引起PTT網友們熱烈討論，其中有人決定撤回先前推薦大家購買高端的決定，並認為高端有道德爭議問題，另外有網友點出，高端母公司基亞曾經解盲失敗連20根跌停，顯示公司體質並不穩定，「這種股票不要碰比較好。」

昨（30日）晚，高端疫苗發布重訊宣布疾管署已經簽約購買500萬劑疫苗，且另附上限500萬劑的後續擴充，指揮中心發言人莊人祥也證實已經與高端、聯亞簽下各500萬劑預採購及500萬劑的開口合約，即最多各採購1000萬劑的疫苗。

由於國產疫苗二期實驗未完成，疾管署就決定簽約購買，引發巨大爭議，民進黨立委高嘉瑜、張其祿及時代力量黨團皆表示，此舉恐有炒股之嫌，政府高層應盡快調查是否有相關人士持有高端股票，並呼籲金管會對外說明。

一連串的爭議讓高端今股價走勢受到關注，雖以平盤389元開出，但隨即摔至跌停價350.5元，與疾管署簽約的利多並未反應。

高端跌停引起PTT網友熱烈討論，有網友決定撤回原先推薦高端的決定，認為政府所作所為有護航國產疫苗之嫌，並強調，「此標的不僅有投機的問題，亦有極度的道德爭議，可見此股無法被股民高度認同。」

文章一出引起熱烈回響，網友紛紛留言，「這種爭議性很高的股票還是空手比較好」、「母公司是基亞，想想當年解盲失敗的連續20根跌停」、「推，賺錢也要有點良心」、「如果真要玩，簽約利多已經出了，現在擺明出貨」、「這種股票不要碰比較好」、「現在也算利空出盡了，插不多要下去了」、「上次基亞20根，這次會幾根呢？」

此外，有網友點出高端EPS全都是負的，但疫苗尚未問世股價就翻了13倍，相當不合理，事實上，財訊傳媒董事長謝金河先前也曾在臉書發文表示，「美國輝瑞已經生產數億支疫苗，但股價沒有什麼波動，我們高端疫苗還沒有上路，股價漲了近10倍，這是我們要反省的。」

(中時新聞網)