新台幣匯率今(31日)開盤雖以貶值0.3分開出，但在台股早盤走升，以及出口商月底拋匯、外資匯入行情推升下，匯率由貶轉升，盤中一度觸及27.609元，強勁升值1.58角。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率以27.77元、貶值0.3分開出，早盤低點來到27.780元兌1美元，貶值1.3分，盤中高點觸及27.609元，升值1.58角。

台股開盤以16948.47點開出，上漲77點，在台積電、聯電雙雙開高，鋼鐵、航運族群走揚帶動下，指數開高走高，指數站上萬七大關，觸及17113點，漲逾200點。

美股上周五(28日)在投資人看好美國經濟復甦的樂觀情緒下，暫時將對通膨的憂慮拋諸腦後，道瓊工業指數收盤上漲64.81點(或0.19%)，收在34529.45點，標普500指數終場上漲3.23點(或0.08%)，收在4204.11點，那斯達克指數終場上漲12.46點(或0.09%)，以13748.74點作收，費城半導體指數終場上漲27.28點(或0.86%)，收在3186.56點。

(中時新聞網)