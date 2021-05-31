本土疫情嚴峻，新北市長侯友宜昨哽咽喊話中央「不要再刁難了」，趕快讓疫苗進來，一席話讓藝人張小燕發文力挺，徐若瑄也來按讚，總統府則深夜澄清「沒有在刁難，立場以人民健康為唯一的目標」；對此侯友宜今視察接種站時受訪表示，有沒有刁難，人民心裡的感受是最清楚的。

侯友宜表示，搶救生命的時間是不等人的，疫苗是一個最重要的決戰關鍵，政府真的要讓疫苗快一點進來，救苦救命、搶救生命，張小燕也是有感而發，她也是為人民在生命的邊緣當中的搶救心急如焚，大家一起加油。

至於高端疫苗昨宣布已與衛福部疾管署簽署COVID-19疫苗的採購合約，合計採購500萬劑疫苗，另附上限500萬劑的後續擴充；侯友宜認為，搶救生命的時間是不等人的，他希望在高端疫苗還沒出來前，就要趕快有其他疫苗進來打，只要符合快、夠、好的條件，讓民眾儘早施打，這才是最重要的。

(中時 )