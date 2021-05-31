洛杉磯道奇即使派出王牌左投柯蕭(Clayton Kershaw)也沒能挽回頹勢，31日他們在4連戰最後一場敗給老對手舊金山巨人，也是近來的3連敗。巨人以5-4險勝道奇，系列賽3勝1負作收。總結這個系列賽的焦點仍是老將普侯斯(Albert Pujols)的英勇演出和場邊一位小球迷的意外舉動。

巨人小球迷獲贈比賽球，但決定把球送給身旁的道奇球迷。（MLB臉書）

第3戰的7局下，巨人右外野手雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski)把一顆比賽球送給觀眾席的小男孩，直接放進他手套裡，這是比賽中常見的鏡頭。

小男孩高興了一下子，忽然跟他左手邊的金髮女子（推測是他母親）講悄悄話，再用手指了指他右邊的黑髮女子。然後小男孩就把球送給黑髮女子了。大人當然不好意思拿小孩的球，但小男孩用手套輕輕推回去（他不接受退還），這顆球就送給她了。

大聯盟稱讚這位小男孩的暖心舉動，從他媽媽的T恤看來是巨人球迷，身旁都是敵對的主場道奇球迷，但是雙方一團和氣，後面一位穿著道奇球衣的大叔還跟小男孩擊掌。球迷一邊讚賞一邊開玩笑說：「小小年紀就懂得討好女士，等他長到20歲肯定不得了。」還有人發現小男孩的手套戴在右手，可能是有練過左投。

在雙方的第4戰，柯蕭主投7局挨雙轟、失5分吞下敗投。道奇MVP貝林傑(Cody Bellinger)傷癒歸隊原本應該是焦點，但他近來26打數僅有4安打，打擊率0.154狀態不佳。9局下貝林傑靠著失誤上壘，接著普侯斯轟出左外野兩分全壘打，全場歡聲雷動，雖然比數沒追回來，大家仍為普侯斯高興，這是他連續兩場開轟，生涯第670轟！

(中時新聞網)