民眾採買。（趙雙傑攝）

指揮中心指出傳統市場恐是最大的防疫破口，嘉義市、基隆市、高雄市呼籲民眾採身分證字號單雙號分流購物；對於新北市是否跟進？市長侯友宜今受訪表示，每個市場動線、經營方式、場域都不一樣，不管是身分證、門牌號碼還是其他方式，能夠落實才是最重要的。

侯友宜說，新北市168個傳統市場均由自治會，訂定各別的管制作業方式，如果沒有辦法做到就停業，用任何方式分流管控都是好方法，大家一起來就現場狀況做最好的分流管制，做不好就停業。

民眾採買。（趙雙傑攝）

(中時 )