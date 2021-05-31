桃園市議員舒翠玲及民間團體認為，台灣防疫破口是放水「3＋11」人為疏失造成，且已導致死亡110例，政府官員卻在爭取疫苗上抱持消極、怠惰的態度，因此於今（31）日上午赴台北高等行政法院提告，訴請衛生福利部應於6月底前進口足量疫苗並儘速施打。

舒翠玲等人指出，截至5月30日已累計本土確診6918例、死亡110例，此刻人民正被迫面對生命消逝恐懼，政府官員卻在爭取疫苗上抱持消極、怠惰的態度，不僅對區區數十萬劑數量的疫苗感到自滿，甚至對宗教慈善團體、企業家所捐贈的疫苗，設下繁瑣的申請程序及條件，將拯救人命的機會拒之門外。

他們認為，依《傳染病防治法》第51條規定，傳染病發生時政府可以緊急專案採購疫苗，只要向民眾說明相關風險，並於半年補齊相關文件並完成檢驗即可，但政府卻捨此而不為，因此由來自各行各業、各年齡層的人民，提告表達殷切期盼疫苗的訴求，請政府儘速、足量的進口世界衛生組織認證的疫苗。

他們說，希望法院判決肯定人民有權要求政府在今年6月30日以前提供全國人民足夠疫苗數量，讓政府沒有推託、猶豫的餘地，並懇請法院考量急迫性，能儘速開庭審理，盼司法為人民的生命、健康權發聲。

他們並指，如果衛福部堅持不採取即時有效的措施，儘速使人民獲得足量有效的疫苗，對於因此染疫而死亡或健康受損的國民，政府也應該就其怠於執行維護國民健康的職務，負起國家賠償的責任。

(中時 )