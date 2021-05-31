教育部公布最新統計，從4月20日到5月30日下午5時30分止，累計學生確診人數是287人，較前一天272人增加15人。過去疫情最高峰時，學生確診人數曾經一天就增加47人，現在僅增15人，顯示疫情已經有所和緩。

教育部表示，確診的287個學生中，大專院校生114人、高中生50人、國中生36人、國小生61人及幼兒園生26人。其中，本土案例277人，境外移入案例10人。

面對校園疫情，全國產業總工會今天發布新聞稿說，學生確診人數越來越多，就是家人外出工作，將病毒帶回家讓家人被染疫所致，政府要求學生這段期間因家裡因素可到校，學校不得拒絕，但基層教師則越來越擔心這些學生恐將於無症狀情形下，將病毒帶去學校，負責照顧的基層老師，越來越處於高風險之狀態。

基於保護學校教職員工和學生，全教產呼籲政府，目前政策應有所調整，畢竟命只有一條，大家都一樣。請行政院收回成命，基於保護校園安全，應暫停抗疫期間讓學生到校。

(中時 )