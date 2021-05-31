網友看到這句話（紅圈處），笑稱人妻不是抱怨而是炫耀。（截自臉書社團《爆廢公社》）

疫情嚴峻，不僅全國停課，不少企業也採取異地辦公、居家上班等防疫措施。除了整天顧小孩讓家長很崩潰，就連夫妻膩在一起也引發「不適」。一名人妻上網抱怨，原本跟工程師丈夫相處時間少，但丈夫改居家上班後，邋遢不穿衣服、空檔就想「夫妻連結」，讓她相當傻眼。不過眼尖網友卻從人妻文中發現點「亮點」，直呼這應該不是抱怨文而是炫耀文！

一名人妻在臉書社團《爆廢公社》發文抱怨，表示丈夫是一名寫程式的電腦工程師，經常待在公司加班，回到家只要沾上床就立刻昏睡，夫妻間連說話、談心的時間都沒有。但自從丈夫改在家上班後，情況有了180度大轉變。

人妻說丈夫不刮鬍子，只穿內褲就到陽台曬衣服，她不斷勸丈夫「你母湯安捏！鄰居會看到…很丟臉」，還備註擔心房東太太把丈夫搶走；此外，人妻說丈夫在家只有工作有空檔，就會想「連結」她（意即性行為），讓她直呼「很無言，在家上班不累嗎？」。

看完這篇抱怨文，網友卻發現其中似乎藏了「亮點」，因為人妻說丈夫「洗了澡也常常不穿衣服，說天氣熱晃來晃去，蹲下來就拖地…」，網友驚呼：「重點是『蹲下來就拖地』」、「求拖把下單連結(誤)」、「那招叫『接地氣』，可以多連結10秒」、「所以你要想想，他去上班的日子，那些「精力」是用去哪了？！」、「這是篇炫耀文？」。

(中時新聞網)